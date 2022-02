Guerre en Ukraine : Raphaël Glucksmann appelle à des sanctions "massives" qui ciblent les oligarques russes

Après l'invasion russe sur le territoire ukrainien, le député européen du parti Place Publique, Raphaël Glucksmann, estime que les sanctions de l'UE doivent aussi cibler les banques russes et que l'on doit "fournir des armes défensives à l'Ukraine".

Les sanctions à venir de l'Union européenne à l'encontre de la Russie doivent cibler "l'ensemble des oligarques liés de près ou de loin au régime de Vladimir Poutine", a demandé jeudi 24 février sur franceinfo l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann. Le président russe a annoncé, jeudi matin, une "opération militaire" en Ukraine pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'est du pays, malgré les sanctions infligées par l'Occident.

>> Suivez l'évolution du conflit russo-ukrainien dans notre direct

Dans une vidéo enregistrée, Emmanuel Macron a dénoncé "l'atteinte la plus grave à la paix dans notre Europe depuis des décennies" et a affirmé que "les sanctions portées à la Russie ser[aie]nt à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable". Raphaël Glucksmann propose que ces "kleptocrates" liés à Vladimir Poutine doivent voir "leurs avoirs en Europe gelés, saisis, leurs comptes en banque fermés, leurs villas, yachts et chalets saisis."

"Les piliers de ce régime sont des kleptocrates qui dépensent leur argent chez nous, ce qui les rend susceptibles d'être victimes de notre réaction." Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique à franceinfo

Le député européen appelle également à "exclure les banques russes du système international" et à "fournir des armes défensives à l'Ukraine". "Toute faiblesse aujourd'hui serait une invitation à la guerre, insiste Raphaël Glucksmann. On doit impérativement être pris au sérieux par le Kremlin".