Le risque de rationnement de livraison d'énergie cet hiver est "faible" si "chacun prend sa part de responsabilité", affirme Roland Lescure

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, a voulu lundi 5 septembre sur franceinfo rassurer les entreprises dont l'inquiétude monte face au risque de rationnement des livraisons de gaz et d'électricité agitées par la Première ministre Elisabeth Borne. "On n'en est pas là. Le plan de sobriété vise à, justement, éviter des rationnements. Le fait qu'on réduise un peu la production et les livraisons d'énergie pour les principaux consommateurs aujourd'hui, ce risque est faible", affirme-t-il

"Si chacun d'entre nous, au quotidien, à la maison ou au bureau, fait sa part du travail, ce risque sera extrêmement faible. Donc vraiment, j'en appelle à la responsabilité de tous", lance-t-il aussi. Ce qui est vrai pour l’électricité l’est peut-être un peu moins pour le gaz qui dépend du bon vouloir de la Russie. Le risque est "forcément un peu plus élevé sur le gaz puisque l'inconnu c’est : Est-ce que Poutine va arrêter de livrer du gaz en Europe ?", a-t-il convenu.

Appel à la responsabilité

Si l'hiver n'est pas trop rigoureux, et surtout "si chacun prend sa part de responsabilité", le scénario du rationnement est "évitable", selon le ministre. Mais le gouvernement semble se préparer à toutes les options : "la meilleure manière d'éviter le pire c’est de s’y préparer. C'est vrai qu'en examinant les scénarios du pire, en appelant à la responsabilité des uns et des autres, on limite ce risque", affirme Roland Lescure.

Les hôpitaux, les entreprises de défense et un certain nombre d'entreprises agroalimentaires ne seront pas concernés par un éventuel rationnement : "Il ne concernera que quelques milliers d'entreprises qui sont de gros consommateurs", explique-t-il.

"D'abord, le tertiaire. Réduire le chauffage, mettre une partie des salariés peut être en télétravail en fin de semaine, cela peut, là encore, permettre de limiter ce scénario de rationnement" Roland Lescure, ministre de l'Industrie sur franceinfo

La SNCF travaille de son côté, à la demande de l'exécutif, sur un plan de transport dégradé cet hiver en cas de sévères pénuries d'électricité. Le gouvernement a démenti la suppression de trains : "L’objectif n'est pas d'arrêter les trains de la SNCF", confirme Roland Lescure. "La première fausse bonne idée qu'il faut écarter, c'est de ralentir la vitesse des TGV", dit-il. "Sauf scénario extrêmement adverse, c’est ce qu'a précisé la SNCF, dans des cas extrêmement particuliers où on devrait rationner l'énergie, on aura tous les trains qu'on souhaite pour partir en vacances à Noël", rassure-t-il.