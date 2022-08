DIRECT. Elisabeth Borne va demander aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie de 10%

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: "On va essayer, on va faire des efforts, tout le monde est dans le même bateau, on a évidemment intérêt à réduire notre consommation."





Elisabeth Borne va demander, lors de son discours d'ouverture de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef, aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie de 10%. Mais sur France Inter, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a assuré que les dirigeants des entreprises n'avaient pas attendu la Première ministre "pour rentrer dans la sobriété". "Les patrons sont rarement insouciants", a-t-il ajouté.

: 🗣 Economies d’énergie : l’incitation suffira-t-elle ? ➡️ "Non, ça n’ira pas assez vite”, répond Jean-Marc Jancovici. “Il y a une contrainte aval : limiter les émissions. Et une contrainte amont : les combustibles fossiles sont épuisables.” https://t.co/z5JqIKbjIJ



: Il faut contraindre les entreprises et les Français pour qu'ils fassent des économies d'énergie, sinon "ca n'ira pas assez vite", affirme Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat et de l'énergie, président du groupe de réflexion "The Shift Project" et créateur du "Bilan Carbone", sur franceinfo.

La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune. Cette mission Artemis 1 est un test sans équipage, elle doit durer six semaines. Décollage prévu en début d'après-midi, heure française. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel épisode de la conquête spatiale.





Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en route pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, annonce son patron Rafael Grossi. La mission devrait arriver sur place "plus tard cette semaine".



: "Si les entreprises ne sont pas à la hauteur", le gouvernement "sera amené à activer des mesures beaucoup plus contraignantes", alerte Matignon. Selon les informations de franceinfo, le mot d'ordre du gouvernement en cette rentrée sera "économies choisies plutôt que rationnement subi". Un bilan de cette mesure de réduction de 10% sera fait dans un mois.

: Elisabeth Borne va demander aux entreprises un effort de réduction de leur consommation d'énergie de 10%, a appris franceinfo auprès de Matignon. La Première ministre donne un discours à la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef, elle veut appeler les entreprises à la sobriété énergétique.

: On démarre la revue de presse avec Les Echos qui se penchent sur la prise de parole d'Elisabeth Borne face au Medef. Elle va évoquer face aux patrons d'entreprise la nécessité de la sobriété énergétique pour faire face aux difficultés à prévoir cet hiver.





Un pompier volontaire de 19 ans a été mis en examen et écroué pour "destruction par incendies". Il est soupçonné d'être à l'origine de 31 départs de feu dans le Médoc (Gironde), entre le 29 juillet et le 21 août.



• Paul Pogba affirme avoir été menacé en mars dernier par des amis d'enfance et des bandits cagoulés, dont son frère, qui lui ont réclamé 13 millions d'euros. Franceinfo vous résume ses déclarations à la police, qui a ouvert une enquête pour "tentatives d'extorsions".