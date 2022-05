Le journaliste français de BFMTV Frédéric Leclerc-Imhoff a été tué en Ukraine, annonce Emmanuel Macron

Le journaliste reporter d'images Frédéric Leclerc-Imhoff est mort lundi 30 mai en Ukraine. Travaillant pour BFMTV et âgé de 32 ans, il se trouvait "à bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes", a annoncé Emmanuel Macron sur Twitter lundi 30 mai. Il couvrait une opération ukrainienne d’évacuation près de Severodonetsk, selon le ministère des Affaires étrangères, dans la région de Louhansk, dans le Donbass (est de l'Ukraine), quand "il a été mortellement touché", a confirmé le président. Il a été tué par "un bombardement russe", précise la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, qui condamne un "double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste".

A BFMTV, "la douleur est immense", précise un tweet publié lundi 30 mai. "Frédéric, journaliste reporter d’images était courageux et discret . Nous perdons un collègue et un ami", ont-ils complété.

