Guerre en Ukraine : un journaliste de la chaîne américaine Fox News tué par des tirs près de Kiev

Un journaliste caméraman de la chaîne américaine Fox News, Pierre Zakrzewski, est mort lundi 14 mars dans une attaque à Horenka, en bordure de Kiev, annoncent plusieurs journalistes de la chaîne. Un journaliste du New York Times a publié le mémo interne envoyé aux employés de la chaîne (tweet ci-dessous). Le véhicule où il se trouvait a été "touché par des tirs", précise ce communiqué. Le journaliste de la chaîne, Benjamin Hall, qui l'accompagnait, a été blessé et reste hospitalisé.

Fox News memo on the death of its cameraman, Pierre Zakrzewski, in Ukraine. Pierre was with Ben Hall when their vehicle was struck by incoming fire. Hall remains hospitalized. pic.twitter.com/CAGB5FLwYW