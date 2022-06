Le corps du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, a été rapatrié en France

Un hommage lui sera rendu vendredi à 18h30 place de la République à Paris, à l'appel de Reporters sans frontières (RSF) notamment, en présence de sa famille, ses amis et ses collègues.

L'avion transportant la dépouille de Frédéric Leclerc-Imhoff s'est posé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, vers 3 heures du matin, jeudi 9 juin, selon BFMTV. Des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, ont accueilli le cercueil drapé de noir du journaliste de 32 ans, tué le 30 mai dans l'Est de l'Ukraine par un éclat d'obus. Les deux personnes qui faisaient équipe avec Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine pour BFMTV, le reporter Maxime Brandstaetter et la journaliste-traductrice ukrainienne Oksana Leuta, étaient pour leur part rentrées en France le 3 juin.

Mercredi en fin de matinée, ses collègues de la chaîne d'information en continu avaient observé une minute de silence en mémoire du journaliste. Un hommage lui sera en outre rendu vendredi à 18h30 place de la République à Paris, à l'appel de Reporters sans frontières (RSF) notamment. Sa famille, ses amis et ses collègues seront présents.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, au moins huit journalistes sont morts sur le terrain dans l'exercice de leur profession, selon un décompte de RSF (Reporters sans frontières). Il s'agit du deuxième journaliste français mort en Ukraine, plus de deux mois après la disparition du Franco-Irlandais Pierre Zakrzewski.