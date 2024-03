Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine réagit aux propos d’Emmanuel Macron concernant la Russie

La Russie est prête pour une guerre nucléaire, a assuré Vladimir Poutine. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview à des médias russes. Le ton monte encore un peu plus avec la France.

Mercredi 13 mars, dans une interview donnée à la télévision d’État, Vladimir Poutine s’est montré sûr de lui. "D’un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts", a-t-il assuré. Âgé de 71 ans, Vladimir Poutine, candidat à sa réélection, a réagi pour la première fois du président Emmanuel Macron sur la possibilité d’envoyer des troupes européennes en Ukraine. "En ce qui concerne les gouvernements qui disent qu’ils n’ont plus de ligne rouge avec la Russie, ils doivent savoir dans ce cas qu’en Russie, nous non plus, nous n’avons plus de ligne rouge avec eux", a menacé Vladimir Poutine.

Un accord de paix possible, à ses conditions

Le maître du Kremlin a rappelé que la doctrine militaire prévoit d’utiliser l’arme nucléaire en cas de menace existentielle pour la Russie. En outre, il s’est adressé à l’Ukraine pour dire qu’un accord de paix est envisageable, à ses conditions.