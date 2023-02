Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine "espère que le monde libre va se fatiguer" du conflit, réagit un député ukrainien

Oleksiy Goncharenko estime sur franceinfo mardi que Vladimir Poutine a délivré un message principal lors de son discours à la nation : "qu'il était prêt pour une guerre longue".

Vladimir Poutine "espère que le monde libre va se fatiguer" de la guerre en Ukraine, a estimé mardi 21 février sur franceinfo le député ukrainien Oleksiy Goncharenko, après le discours à la nation du président russe, qui a rejeté la responsabilité du conflit sur les Occidentaux.

Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Il a utilisé "encore une fois le chantage nucléaire. Quand la Russie aura perdu cette guerre, nous aurons besoin de la dénucléariser, parce que c'est une très grande menace pour tout le monde", a expliqué le député.

"Il a essayé de montrer aux Russes qu'il était prêt pour une guerre longue. C'est le message le plus important de ce discours. Il espère que le monde libre va se fatiguer et qu'il pourra gagner cette guerre", analyse Oleksiy Goncharenko.

L'élu ukrainien s'est dit à franceinfo rassuré par le soutien indéfectible de Joe Biden à l'Ukraine : "Le discours était un très bon signal pour les Ukrainiens et pour Poutine. Les Occidentaux et le monde libre ne veulent pas arrêter le soutien à l'Ukraine", s'est réjoui Oleksiy Goncharenko. "Poutine veut reconstruire l'empire russe avec la Pologne et les pays baltiques. Il est malade, mais c'est la réalité. Pour nous, c'est être ou disparaître. Nous n'avons pas d'autres options. La Russie organise un génocide dans les territoires occupés", accuse-t-il.