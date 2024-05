Guerre en Ukraine : une nouvelle législation vise à augmenter la mobilisation de soldats

Face au manque de soldats ukrainiens sur le front, la loi controversée sur la mobilisation vient d’entrer en vigueur. Elle prévoit notamment l’abaissement de l’âge minimal de 27 à 25 ans.

Au centre de formation de la 3e brigade d’assaut de Kiev (Ukraine), les recrues sont mises à rude épreuve. Ces dernières rejoindront bientôt l’armée ukrainienne, qui est actuellement en sous-effectif et sous pression face à l’offensive russe sur Kharkiv (Ukraine). Une nouvelle loi sur la mobilisation vient d’entrer en vigueur le samedi 18 mai : elle vise à élargir les recrutements avec notamment l’abaissement de l’âge de la mobilisation de 27 à 25 ans, et l’octroi de primes généreuses aux soldats.

Kiev espère une mobilisation majeure

Rusyn, chef d’un centre de recrutement, explique que les profils des mobilisés ont évolué : “Ces derniers temps, on a eu un plus d’hommes dans la trentaine car avant, seuls les jeunes venaient chez nous. On a eu peut-être 15% d’hommes de plus de 30 ans supplémentaires”. Avec cette réforme, Kiev espère recruter plusieurs centaines de milliers de soldats.