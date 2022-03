Guerre en Ukraine : un incendie signalé sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia après des tirs russes

Nouvelle tension dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un incendie s'est déclaré sur le site de la centrale nucléaire de Zaporija (Ukraine) après des tirs russes, au cours de la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars. "Il y a une réelle menace de danger nucléaire dans la plus grande centrale atomique d’Europe", a assuré le porte-parole Andreï Touz dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de cette centrale.

Un foyer est visible sur des images de vidéosurveillance diffusées en direct et largement reprises. La caméra est située dans le bâtiment administratif de la centrale nucléaire à côté de la première unité de puissance, a précisé le porte-parole, interrogé par la télévision ukrainienne. A ce stade, le stockage de combustible nucléaire usé ne se situe pas sous le feu ennemi. "Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de formation à l'extérieur de la centrale nucléaire" à 2h26 (1h26 en France), a par la suite confirmé le ministère des Situations d'urgence.

Dimitro Orlov, le maire d’Enerhodar, a expliqué de son côté que des forces ukrainiennes combattaient les troupes russes à la périphérie de la ville. Le régulateur ukrainien a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qu'aucune modification des taux de radiation n'avait été détectée. Plus tôt jeudi, Kiev avait indiqué à l'AIEA que des chars et des fantassins russes se trouvaient près de la ville d'Enerhodar, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

L'annonce d'un incendie a suscité une réaction immédiate du gouvernement ukrainien. "Si elle explose, ce sera dix fois plus gros que Tchernobyl ! Les Russes doivent IMMEDIATEMENT cesser le feu", a averti le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, exhortant la Russie à cesser de bombarder le site.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!