Guerre en Ukraine : un barrage détruit, des milliers de civils menacés

Le barrage de Kakhovka, en Ukraine, a explosé, mardi 6 juin. Il pourrait avoir été miné. De nombreuses communes ont été envahies par les eaux. La ville de Kherson est menacée.

Un torrent ininterrompu s'échappe du barrage de Kakhovka, en Ukraine. La brèche s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Les bâtiments sont engloutis. L'eau se déverse dans le fleuve et déborde dans toute la région, au cœur du conflit russo-ukrainien. Il est 2h20 dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin quand le barrage stratégique explose. Selon certains experts, il pourrait avoir été miné.

Une nouvelle épreuve

Plus les heures passent, plus l'eau emporte les bâtiments un à un et fait gonfler le fleuve. En aval du barrage, 80 communes sont en zone inondable, certaines sur la rive droite contrôlée par Kiev, d'autres sur la rive gauche, occupée par la Russie. La ville de Kherson, reprise par les Ukrainiens, est aussi menacée. Dans le centre-ville, les habitants oscillent entre colère et désespoir. Pour ceux qui ont déjà subi l'occupation et les bombardements, c'est une nouvelle épreuve. "C'est horrible pour nous. On a tous des amis, des parents qui vivent ici. Ce n'est pas possible de nous imposer ça", témoigne une femme.