Guerre en Ukraine : Tchaplyne, nouvelle ville martyre après des bombardements meurtriers

À Tchaplyne (Ukraine), cinq voitures d'un train de voyageurs ont été bombardées, dans la soirée du mercredi 24 août, par un tir de missile russe. À quelques mètres se trouve une voiture. Cinq civils étaient à bord au moment de la frappe, dont un enfant. Tous ont été tués. Des dizaines de personnes se trouvaient également dans le train, dont des soldats, selon plusieurs témoignages. Face aux rails, plusieurs maisons ont été détruites. Certains habitants sont traumatisés.

La ligne de train, nœud ferroviaire important pour acheminer des combattants



Une femme, qui travaille dans la gare ferroviaire située à moins de 800 mètres, a, comme son voisin, l'habitude de voir des militaires sur la ligne. "Ces soldats étaient en transit, et ils allaient être transférés quelque part", confie-t-elle. La ligne et la gare sont un nœud ferroviaire important pour la région, et pour acheminer les combattants. La perte de militaires dans la frappe est un sujet sensible, sur lequel les autorités locales ne souhaitent pas communiquer. Elles s'expriment en revanche sur le nombre de maisons civiles soufflées dans le village. Huit missiles sont tombés. Les Russes assurent que le train était militaire.