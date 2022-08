Guerre en Ukraine : au moins 22 personnes sont mortes dans une frappe russe sur une gare

"Pour le moment, il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans une voiture" et un garçon de 11 ans, a déclaré Voldymyr Zelensky.

La Russie attaque l'Ukraine durant le Jour de l'indépendance du pays. Au moins 22 personnes ont été tuées mercredi 24 août par une frappe russe sur une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé en soirée par le président ukrainien Voldymyr Zelensky.

"Pour le moment, il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans une voiture" et un garçon de 11 ans, a déclaré Voldymyr Zelensky dans son allocution du soir. Plus tôt dans la journée, il avait annoncé un bilan d'au moins 15 morts et 50 blessés, au début d'un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le conflit entre dans son septième mois.

Selon le président ukrainien, un missile russe a visé la gare de Tchaplino dans la région de Dnipropetrovsk dans le centre de l'Ukraine. "Quatre wagons de passagers sont en feu", a-t-il affirmé. "Les opérations de recherche et de sauvetage vont se poursuivre, a-t-il ajouté. Nous allons faire en sorte que les agresseurs paient pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous allons les chasser de notre terre."