Guerre en Ukraine : Sacha Filipenko, un Bélarus dissident en exil

Quand il voit les jeunes ukrainiens résister aux oppresseurs russes, Sacha Filipenko ne peut s’empêcher de repenser aux soulèvements de la population face au pouvoir en place dans son pays, le Bélarus. Et, irrémédiablement, il se retrouve plongé dans le cauchemar de l’actualité. "Chaque jour j’aurai envie de me réveiller le lendemain et voir que la guerre est terminée", déclare l’auteur dissident qui a dû se réfugier après le début de la guerre.

"La langue russe n’est pas la propriété de l’État russe"

"Aujourd’hui il est important de dire que la langue russe n’est pas la propriété de l’Etat russe. C’est une langue qui appartient également au Bélarus et à l’Ukraine", poursuit ce russophone qui porte un nom de famille ukrainien et dont la mère est russe. Deuxième auteur biélorusse à être traduit de son vivant, lu partout dans le monde, personne n’a le droit d’acheter ses livres qui sont même interdits dans la bibliothèque nationale.