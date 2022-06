Guerre en Ukraine : révélations sur l'incroyable sauvetage d'Azovstal à Marioupol

Les combats dans l'usine d'Azovstal, à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, avaient fait la Une de l'actualité, il y a plusieurs semaines. Mercredi 22 juin, une information étonnante est dévoilée : les forces spéciales ukrainiennes ont réussi à poser des hélicoptères pour évacuer certains blessés, alors que l'armée russe contrôlait entièrement le ciel.

Un exploit

Ces opérations ukrainiennes étaient alors extrêmement risquées. Des sauvetages ont été réalisés, mais aussi des livraisons d'armes. Buffalo, jeune combattant d'Azovstal, a été secouru ainsi. "J'ai entendu quelqu'un crier : 'Tu as été oublié', et quelqu'un d'autre qui disait qu'il n'y avait plus de place, mais que si l'hélicoptère faisait du surplace, ils pouvaient mettre tout le monde de façon parallèle et que ça irait", explique-t-il. Un sauvetage exceptionnel qui a nécessité de voler à à peine à trois mètres du sol. Un exploit que la plupart pensaient impossible.