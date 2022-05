Guerre en Ukraine : plus de 260 combattants ukrainiens évacués de l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance à Marioupol, annonce Kiev

Les soldats ont été évacués vers Novoazovsk et Olenivka, deux localités en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses, afin d'être plus tard "échangés", selon une vice-ministre ukrainienne de la Défense.