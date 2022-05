Guerre en Ukraine : à Azovstal, le baroud d'honneur des Ukrainiens

Ce sont les gueules cassées de la guerre en Ukraine. Des visages amochés, des corps meurtris, des hommes amputés d'un bras, d'une jambe. D'autres tentent de panser leurs plaies avec le peu de matériel médical qu'ils peuvent trouver. Tous sont terrés dans les sous-sols de l'usine Azovstal de Marioupol (Ukraine), bombardée par les Russes. Après plus de deux mois de résistance acharnée, on compterait près d'un millier de combattants réfugiés.

"L'issue risque d'être notre mort imminente"

Ils sont convaincus que la mort est leur seule issue. "On subit de lourdes pertes, chaque jour pourrait être le dernier, on a des ressources extrêmement limitées. Pour l'instant, l'issue risque d'être notre mort imminente", confie Ilya Samoilenko, lieutenant ukrainien du régiment Azov. Impossible de connaître l'identité des soldats, leur nombre. En plus des blessés, des dizaines de combattants seraient déjà morts dans les sous-sols de l'usine.