Guerre en Ukraine : quels risques d'attaques pendant la fête nationale ukrainienne ?

Pour Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, la fête nationale ukrainienne qui se profile, mercredi 24 août, inquiète légitimement les Ukrainiens. "On sait que Poutine n'a pas arrêté, depuis six mois, de viser les civils, essentiellement, il faut le rappeler [...]. On peut penser qu'une pluie de missiles pourrait, je dis bien 'pourrait', s'abattre sur les villes ukrainiennes, non seulement celles du Donbass mais aussi Kiev, Lviv, peut-être Odessa", prévient-il.

Poutine "a une capacité à causer de grands dégâts"

Vladimir Poutine a-t-il pour autant les moyens de ses ambitions, après de premiers mois de guerre pour le moins laborieux ? "Il a une capacité, effectivement, à causer de grands dégâts, par des missiles. Ça, c'est tout à fait certain. Ce dont il n'a plus les moyens, en revanche, c'est de conquérir l'Ukraine", explique Nicolas Tenzer, qui souligne également les progrès ukrainiens, depuis le début du conflit, dans leurs capacités défensives.