Guerre en Ukraine : quel est le point de vue des civils russes ?

A Moscou, à plus de 800 kilomètres de Kiev, quelques heures après les premières invasions en Ukraine, les moscovites réagissent. Il y a d’abord ceux qui ont été convaincus par les raisons invoquées par Vladimir Poutine : "Je ne discuterais pas de l’ordre du commandant en chef Vladimir Poutine. S’il a jugé cette guerre nécessaire, alors cela devait être fait de cette manière". D’autres, en revanche se montrent plus sceptiques et même inquiets pour l’avenir : "Personne ne sait encore quelles seront les conséquences sur notre monnaie et notre économie. On va voir si on peut surmonter la crise comme en 2014 ou si les choses vont empirer".

"Purger l'Ukraine des nazis"

Depuis les premières heures de l’invasion, peu de discours officiels, sinon celui du porte-parole du Kremlin. Dans un message radiophonique, il a rappelé l’une des raisons à cette offensive militaire : "Nous devons libérer l’Ukraine, la purger des nazis. Des individus et de l’idéologie pro-nazi". Sur les chaines de télévision ukrainiennes, l’antenne est exclusivement consacrée à la guerre et aux premières victimes de ce conflit. Dans les médias russes, l’analyse est évidemment bien différente.