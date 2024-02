Guerre en Ukraine : quatre personnes tuées et une autre blessée dans une frappe russe sur Kherson

Le chef ukrainien de l'administration militaire locale a dénoncé un nouvel acte visant à "tuer et blesser des civils".

Au moins quatre personnes ont été tuées et une autre blessée, lundi 5 février, dans une frappe menée par l'armée russe sur le centre-ville de Kherson. "Trois des morts sont des hommes âgés de 45 et 50 ans qui se trouvaient dans une voiture, et [la quatrième est] une femme qui se trouvait dans la rue au moment de l'attaque", a déploré le chef de l'administration militaire locale, Roman Mrotchko, sur la messagerie Telegram.

Le responsable a également publié une vidéo montrant une voiture entièrement calcinée et ce qui semble être un impact quelques mètres plus loin. "Un autre homme a été blessé. Il est actuellement hospitalisé", a précisé le responsable local, dénonçant une nouvelle attaque russe à Kherson pour "tuer et blesser des civils".

Kherson régulièrement bombardée

La ville du sud du pays est régulièrement visée par des bombardements russes. La cité avait été occupée pendant plusieurs mois par l'armée russe en 2022 avant son retrait en novembre de l'autre côté du fleuve Dniepr, chaque camp contrôlant désormais une rive.

Cette frappe meurtrière intervient deux jours après un bombardement meurtrier imputé par Moscou à l'armée ukrainienne à Lyssytchansk, dans cette ville de l'Est occupée par les Russes. Au moins trois représentants politiques sont parmi les victimes de ce bombardement.