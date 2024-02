Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la frappe meurtrière sur Lyssytchansk, que la Russie attribue à Kiev

Le bilan s'alourdit d'heure en heure. A Lyssytchansk, dans les territoires occupés de l'est de l'Ukraine, une frappe sur une boulangerie de la ville a fait au moins 28 morts, dont un enfant, ont annoncé les secours russes dimanche 4 février. Selon un responsable prorusse, les forces ukrainiennes ont délibérément ciblé le commerce. Une journée de deuil a été décrétée dimanche par les autorités installées par Moscou. Voici ce que l'on sait de cette frappe perpétrée samedi alors que les combats meurtriers perdurent et que les bombardements se sont intensifiés en Ukraine et en Russie depuis le début de l'hiver.

Une boulangerie a été visée

La frappe est survenue samedi après-midi sur une boulangerie de Lyssytchansk, située dans la région de Louhansk, à 15 km de la ligne de front. Les forces russes ont pris le contrôle de cette ville à l'été 2022, tout comme celui de sa ville jumelle de Severodonetsk, après une des plus brutales batailles depuis le début de l'offensive russe. Avant la guerre, 111 000 personnes vivaient à Lyssytchansk. Selon Leonid Pasechnik, le gouverneur de Louhansk, installé par la Russie, le commerce ciblé par la frappe était très fréquenté. Il était en effet connu pour avoir du pain frais pendant les week-ends.

Le bâtiment était haut d'un étage. Il portait une large enseigne avec le nom "Restaurant Adriatic". Après la frappe, il apparaissait complètement détruit, réduit à des gravats. "Environ 65% de la structure détruite a été démantelée", a précisé le ministère russe des Situations d'urgence dimanche sur Telegram. L'agence de presse russe RIA Novosti a publié une vidéo d'un bâtiment détruit, où l'on voit aussi des secouristes sortir des décombres une voiture entièrement écrasée.

Une vidéo diffusée par le ministère russe des Urgences, le 3 février 2024, sur une boulangerie touchée par une frappe dans la ville occupée de Lyssytchansk, dans l'est de l'Ukraine. (RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY / AFP)

Le bilan est très lourd

Les secours russes sont restés à pied d'œuvre toute la nuit, pour retrouver des victimes sous les ruines de la boulangerie. Le ministère russe des Situations d'urgence a publié une vidéo de secouristes qui travaillent dans le noir, en train d'extraire un corps des décombres, avant de découvrir une femme blessée, évacuée sur une civière. Un homme dans un "état grave" a été hospitalisé dans la ville de Louhansk, selon les autorités prorusses.

Dimanche matin, les secouristes avaient sauvé 10 personnes des décombres, selon le ministère russe des Situations d'urgence. "Hélas, 28 personnes, dont un enfant, sont décédées", a-t-il également annoncé. Les autorités sanitaires locales, citées par l'agence de presse russe Tass, ont affirmé que quatre survivants étaient dans un "état très grave" et que 18 hommes, neuf femmes et un enfant avaient été tués.

La Russie accuse Kiev

Sur Telegram, Leonid Pasechnik, le gouverneur de Louhansk installé par la Russie, a accusé les forces ukrainiennes d'avoir visé cette boulangerie. Le ministère russe des Affaires étrangères a surenchéri en affirmant que des armes occidentales avaient été utilisées pour bombarder l'endroit et a dit espérer "une condamnation rapide et inconditionnelle" de cette attaque.

Toujours sur Telegram, Sergueï Aksionov, le dirigeant placé par Moscou en Crimée annexée, a fustigé un "bombardement" qui est "un autre acte terroriste des nazis ukrainiens". "Ces non-humains doivent répondre de tout. Au nom de tous les Criméens, j'exprime mes plus sincères et plus profondes condoléances aux familles et amis des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Crimée partage votre douleur et votre chagrin", écrit-il.

Kiev n'a pas réagi à ces accusations et n'a pas non plus fait de commentaires au sujet de la frappe sur la boulangerie. L'état-major ukrainien a seulement affirmé que l'aviation ukrainienne avait frappé "12 zones de concentration ennemie" lors de la journée de samedi. Des missiles ukrainiens ont aussi visé "une pièce d'artillerie" et une autre "zone de concentration de force", a ajouté l'état-major ukrainien, sans plus de détails. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité ses troupes pour avoir frappé les forces de Moscou en profondeur, "à la fois sur terre et sur mer", notamment deux jours après la destruction d'un navire de guerre russe au large de la Crimée.