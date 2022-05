Guerre en Ukraine : près de Kharkiv, le quotidien sous les bombes

C’est une route sur laquelle il ne faut pas s’arrêter. Les bombardements sont intenses. Nous sommes à quatre kilomètres de la zone grise, là où les soldats russes et ukrainiens s’affrontent toujours. Le village de Ruska Lozova, tout près de Kharkiv (Ukraine), se trouve entre les deux camps. Dans cette rue, tous les habitants sont partis, sauf un. Malgré le danger, l’homme ne veut pas quitter sa maison. Sa famille, elle, a préféré quitter la guerre.

Sa maison a été bombardée plusieurs fois

Depuis plus de 80 jours, cet habitant vit sous la menace des bombes. "Il y a des bombardements de tous les côtés. Mes mains tremblent", confie-t-il. Sa maison a été bombardée plusieurs fois, il n’y a plus d’eau et les soldats russes ne sont qu’à quelques kilomètres. Aujourd’hui, il survit grâce à l’aide de volontaires qui prennent tous les risques pour apporter de l’eau et de la nourriture aux personnes bloquées dans des zones dangereuses.