Guerre en Ukraine : près de 100 morts dans des attaques contre des centres de santé, assure l'OMS

Près de 500 attaques ont visé des centres de santé en Ukraine au cours des six premiers mois de l'invasion russe, a annoncé, mercredi 24 août, l'Organisation mondiale de la santé. Ces attaques "inadmissibles", selon le chef de la branche Europe de l'OMS Hans Kluge, ont coûté la vie à au moins 98 personnes et blessé au moins 134 autres.

Sur les 473 attaques confirmées à ce jour, 399 ont touché des établissements de santé, 127 des stocks, 69 des moyens de transports, y compris des ambulances, 58 du personnel, 24 des patients et 12 des entrepôts.

Selon Jarno Habicht, représentant de l'OMS en Ukraine, ces attaques sont "un obstacle pour de nombreuses personnes qui ont besoin de soins de santé pendant la guerre", a-t-il déclaré à la presse à Genève. Mais elles n'ont pas totalement détruit le système de santé ukrainien, "qui a réussi à survivre et à soigner là et au moment où il est le plus nécessaire", a affirmé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Aucun système ne peut fournir une santé optimale à sa population sous le stress de la guerre, c'est pourquoi nous continuons à demander à la Fédération de Russie de mettre fin à cette guerre."" Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'OMS dans un communiqué

L'ambassadrice de l'Ukraine auprès des Nations Unies à Genève, Yevheniia Filipenko, a, de son côté affirmé que "2 328 établissements d'enseignement ont été endommagés et 289 ont été complètement détruits (...) 139 sites du patrimoine culturel ont été détruits ; 15 000 appartements et 150 000 maisons ont été endommagés, détruits ou saisis."