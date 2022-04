Guerre en Ukraine : pour contourner les sanctions bancaires, de plus en plus de Russes choisissent d'ouvrir des comptes à l'étranger

Face aux nombreuses sanctions qui pèsent sur la société russe depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, de plus en plus d'habitants optent pour une technique onéreuse mais pratique.

La combine devient si courante que certaines agences de voyages proposent désormais des séjours tout compris. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie est devenu le pays le plus sanctionné au monde. Et pour de nombreux Russes, parmi les centaines de sanctions qui frappent le pays, il en est une particulièrement problématique au quotidien : les cartes de crédit russes ne fonctionnent plus à l'étranger, tout comme les cartes étrangères ne fonctionnent plus en Russie... à l'exception des pays de l'ex-URSS.

Un gros problème pour ceux qui effectuaient régulièrement des paiements à l'étranger, pour leur travail, ou tout simplement pour payer un abonnement à des plateformes de vidéo à la demande, par exemple. Conséquence : ils sont de plus en plus nombreux à se rendre à l'étranger, uniquement pour ouvrir un compte et récupérer une carte bancaire. C'est le cas de Tatiana : si elle fait partie de ces Russes qui disent comprendre la logique des sanctions internationales, cette spécialiste en marketing digital se plaint d'enn subir malgré tout les conséquences. Notamment quand elle s'est rendue compte qu'il lui était impossible de faire des transactions avec l'étranger.

600 euros le séjour "ouverture de compte"

"On a bien compris qu'on ne peut plus travailler en Russie parce que les plateformes avec qui on a travaillé sont bloquées. Mais en étant en Russie, on ne peut pas recevoir de l'argent des clients internationaux. Et j'ai décidé de ouvrir un compte bancaire en Arménie. Mais j'ai eu bien de la chance", confie-t-elle. Tatiana a en effet eu plus de chance que ses amis architectes, par exemple, qui ne peuvent plus payer les abonnements pour les logiciels dont ils ont absolument besoin pour travailler.

Des agences de voyages proposent donc aujourd'hui des séjours "ouverture de compte" en Arménie ou en Ouzbekistan, pour 600 euros, sans compter les services bancaires, comme l'explique Ivetta Berdian de l'agence BSI : "Le service coûte 250 dollars et comprend l'accompagnement du client à la banque ainsi que les documents notariés pour l'émission de la carte bancaire et l'ouverture du compte". Des services chers même pour les Russes de la classe moyenne, mais indispensables pour beaucoup d'entre eux.