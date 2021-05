Russie : de nouveaux moyens de paiement sonnent la fin de la carte bancaire

Payer avec son téléphone est devenu courant à Moscou, en Russie. Sur un marché, une cliente paye ses tomates sans passer par un moyen de paiement : elle entre le numéro du vendeur et lui fait directement un virement. Ce système est aussi beaucoup utilisé pour se rembourser de petites sommes entre amis. "C'est très pratique, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent liquide", estime la cliente.

Paiement par reconnaissance faciale

Un musicien de rue affiche son numéro, lui aussi : les passants avaient de moins en moins de monnaie. "Les gens ont peur de s'approcher, et de donner, parce que beaucoup filment, c'est pour ça qu'on utilise le transfert d'argent", explique l'artiste. Dans un café, les clients peuvent même payer par reconnaissance faciale, sans sortir leur téléphone, mais en se plaçant devant une caméra. Utiliser cette technique, plus rapide, permet de bénéficier d'une réduction de 20%. Une grande chaîne de supermarchés est également en train de déployer ce système. Pour ce faire, il suffit d'utiliser l'application de la plus grande banque du pays : le visage est analysé, et en cinq minutes, le système est activé et valable sur tous les prochains paiements.