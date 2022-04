DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev accuse Moscou de préparer une offensive "dans un avenir proche" pour "achever et détruire le Donbass"

Le secteur de la restauration peine toujours à recruter. "On est à peu près entre 200 et 300 000 offres d’emploi non pourvues", affirme sur franceinfo Jean Terlon, vice-président de l’UMIH Restauration. En Vendée, il manque 1 200 cuisiniers et 2 300 serveurs, précise-t-il. "On a des gens qui ont décidé d'avoir un choix de vie différent de ne plus faire ce métier de la manière dont on l'a fait depuis des années", avance-t-il. "On fait deux journées en une dans la restauration : on fait le service du midi, le service du soir. Ce n'est plus du tout accepté."