Témoignages Salaires bloqués, virements impossibles, prêts refusés : des ressortissants russes dénoncent le zèle de certaines banques françaises

Ils s’appellent Arsène, Anna, Victoria ou Maria. Ils sont ressortissants russes, clients de la Société Générale et de BNP Paribas, deux des "Trois vieilles", les piliers de l'industrie bancaire française. Ils ne sont ni oligarques, ni proches du pouvoir russe et ils ont choisi la France, parfois depuis de nombreuses années, pour y travailler ou y étudier. Il y a deux semaines, vers la fin du mois de mars, leur quotidien est devenu particulièrement compliqué.

Anna a 33 ans et habite Puteaux (Hauts-de-Seine), elle est consultante dans le domaine du numérique. De nationalité russe mais résidente française depuis dix ans, elle est cliente de la Société générale depuis la même période. Fin mars 2022, sans préavis, elle a constaté des dysfonctionnements sur son compte en banque.

"Toutes les opérations créditrices sont bloquées"

"Mon quotidien est un peu précaire en ce moment : je peux dépenser ce qui était sur mon compte en utilisant ma carte bancaire qui, elle, n'a pas été bloquée, mais toutes les opérations créditrices, comme mon salaire, ou celles de ma mutuelle ou de l'Assurance maladie sont bloquées", déplore-t-elle à franceinfo.

Son conseiller évoque d’abord un "embargo", puis les sanctions économiques décidées à l’égard de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, puis un nouvel impératif de contrôle pour les clients russes. Et de préciser qu’il devait désormais valider une par une, manuellement, chacune des opérations qui sont réalisées sur son compte. Anna ne cache pas son amertume : "Je n’aurais jamais pu imaginer pouvoir vivre cela en France", soupire-t-elle, écœurée.

"Un jour, juste parce que vous êtes Russe, en France, où vous résidez légalement, où vous travaillez, où vous payez vos impôts, vous pouvez avoir votre compte bloqué, juste comme ça." Anna à franceinfo

Anna n'est pas la seule à témoigner de ces nouveaux déboires : une pétition sur le site change.org a recueilli le 6 avril plus de 2 600 signatures et sur Telegram, une "boucle" (un groupe qui réunit des utilisateurs qui échangent entre eux sur un canal privé) réunit plus d’un millier de leurs compatriotes en délicatesse avec leur établissement financier. Parmi eux, se trouve Victoria, 25 ans. Elle réside en France depuis quatre ans et travaille pour une startup française. Elle aussi cliente de la Société générale.

"Il y a deux semaines à peu près, à la fin du mois de mars, mon salaire est bien arrivé sur mon compte bancaire, se souvient-elle. Le samedi, j’ai reçu un appel de ma conseillère de banque, qui me demandait d’apporter les preuves de l’origine de mes revenus. Je lui envoie alors tous les documents demandés, comme des fiches de paie", détaille Victoria.

"Mon Livret A a été bloqué"

Un peu plus tard, en consultant ses comptes, elle découvre avec stupéfaction que le virement de son employeur a disparu. "Là, j'ai commencé à paniquer et j'ai envoyé ensuite mon titre de séjour. Mon salaire est finalement revenu sur mon compte le lundi d'après, mais mon Livret A, lui, avait été bloqué entre temps : je ne pouvais plus ni recevoir ni envoyer de l'argent entre les deux comptes."

Elle poursuit : "Je me suis rendue à ma banque physiquement. Là, la personne chargée d’accueillir les clients me dit que c’est bizarre ce qui m’arrive et s’en va demander à un conseiller dans un bureau. Lorsqu'elle revient, dix minutes plus tard, elle me dit que c'est à cause de la situation géopolitique que mon Livret A était bloqué."

"Quand je lui ai demandé quand ce problème sera résolu, la chargée d'accueil m'a répondu : 'Seul Poutine le sait...' Cela m'a un peu choquée..." Anna à franceinfo

Maria, de son côté, est née à Moscou et a posé ses valises en France il y a quatre ans pour y faire ses études. Elle y est finalement restée, et est devenue auto-entrepreneuse. Il y a dix jours, elle n’a pas pu déposer d’espèces sur son compte. "Cela a commencé le 24 mars, indique-t-elle. Parfois, lorsque mes clients me paient en espèce, je dois déposer du liquide à ma banque. Ce jour-là, je devais déposer 100 euros et ils ont été normalement crédités. Le vendredi matin, je reçois une notification de débit par la Société générale : c'était incompréhensible, puisque je n'avais rien dépensé." Elle pense dans un premier temps à une erreur technique et se rend à sa banque. "L'agent d'accueil a trouvé cela bizarre, rapporte Maria, et s'est tournée vers la conseillère d'agence, en lui disant ‘Il y a une dame russe qui est venue, qui a des problèmes avec son argent.’"

Trente euros en poche et le loyer à payer

"J'ai trouvé cela très bizarre qu'on m'identifie, dans un pays comme la France, à ma nationalité, soupire-t-elle. On a scanné mes documents et on les a envoyés à ma conseillère. En répétant de nombreuses fois que mes comptes étaient bloqués parce que j'étais ressortissante russe, et que les conseillers bancaires devaient valider une à une chacune de leur opération. Le directeur de la banque, lui, a été beaucoup plus poli : il a essayé avec moi de régler le problème, en vain. Le week-end, j'avais à peine 30 euros en poche et mon loyer à payer..."

Capture d'écran du message envoyé par l'agence BNP Paribas. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Arsène, ressortissant russe lui aussi et Parisien depuis près de dix ans, s’est même vu refuser l’étude de sa demande de crédit immobilier par l’agence BNP Paribas qui accueille ses salaires depuis de nombreuses années. "Jusqu’à récemment, ma banque était disposée à m’accorder un prêt pour que j’achète mon logement, indique le trentenaire. Puis, il y a deux semaines, lorsque j’ai été mis en relation avec le service des prêts, on m’a fait savoir que, compte tenu du contexte, ces demandes de financement passaient par une pré-validation. Mais je n’ai même pas eu le temps de leur envoyer toutes les pièces, dont le compromis de vente, mes impôts, les bulletins de paie, etc." Arsène a en effet reçu le message suivant, que franceinfo a pu consulter (image ci-dessus) : "Je suis au regret de vous informer que, compte tenu de la situation actuelle en Ukraine et en Russie, et suite aux dernières mesures prises par BNP Paribas, nous n’avons pas convenance à vous accompagner dans votre projet d’acquisition."

Les banques invoquent leurs obligations règlementaires

Contactés par franceinfo, la Société Générale invoque le "durcissement de la réglementation" et les "sanctions internationales" : "Société Générale respecte de façon rigoureuse les réglementations en vigueur et met en œuvre avec diligence les mesures nécessaires afin d’appliquer strictement, dès leur publication, les sanctions internationales, indique un communiqué transmis par la banque. La situation internationale a conduit au durcissement de la réglementation que toute notre profession est tenue d’appliquer. Nous sommes conscients que l’application de ces mesures et des vérifications complémentaires peuvent être contraignantes pour nos clients. C’est pourquoi nous essayons, dans le strict respect de la loi, de les réaliser avec célérité. Nous invitons nos clients qui pourraient être concernés à se rapprocher de leur conseiller."

BNP Paribas répond de son côté, qu’elle "continue d’accompagner comme il se doit les ressortissants russes en France, pour l’ouverture d’un compte comme dans la gestion des besoins de banque au quotidien", qu’elle a, à ce titre, "normalement ouvert des comptes, dans toutes nos régions, depuis le début du conflit". "Nous continuons par ailleurs d’exercer notre devoir de surveillance constante, en veillant au respect des obligations réglementaires qui s’imposent à l’ensemble des établissements bancaires", conclut le communiqué.

Un excès de zèle ?

"Les banques font preuve d'un zèle qui n'est absolument pas demandé par les textes européens", tempête Me Alexandre Meyniel. Avocat au barreau de Paris et associé fondateur du cabinet Cartier Meyniel, spécialisé dans l'arbitrage et le contentieux des affaires, il a été contacté par des ressortissants russes pour les aider dans leurs démarches et, en cas de contentieux, les représenter.

"La seule raison pour laquelle ces banques refusent d'ouvrir un compte pour des personnes qui sont ressortissantes russes, qui ont un métier, qui payent leurs impôts, est leur nationalité." Me Meyniel à franceinfo

"Vous avez le droit d'avoir des motifs pour refuser l'ouverture d'un compte ou contrôler des opérations bancaires, par exemple, mais vos motifs doivent être raisonnables. Là, on est au début du mois d'avril et certains n'ont pas reçu leur salaire du mois de mars. C'est à dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité", précise-t-il.

Mardi 29 mars, Maria a finalement pris rendez-vous dans une agence HSBC pour ouvrir un autre compte en banque. Elle y a rempli un questionnaire, et on y a scanné son passeport, son titre de séjour. Dix jours plus tard, jeudi 7 avril, personne ne l’avait encore rappelée.