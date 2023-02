Guerre en Ukraine : les responsables européens en déplacement en Ukraine

Presque un an après l’invasion russe en Ukraine, les dirigeants de l’Union européenne se sont rendus sur le sol ukrainien. Un moyen d’envoyer un message fort à Moscou.

Une arrivée à Kiev affichée sur les réseaux sociaux pour Ursula von der Leyen, présidente de la commission de l’Union européenne. C’est sa quatrième visite depuis le début du conflit et cette fois, dans ses valises, un nouveau paquet de sanctions économiques contre la Russie. “Nous allons continuer à faire monter la pression. Nous introduirons, avec nos 27 partenaires, une coupe supplémentaire sur le prix de l’essence et des produits pétroliers russes, insiste la dirigeante européenne. Le 24 février, soit exactement un an après le début de l’invasion, nous viserons à mettre en place le dixième train de sanctions.”

L’Union européenne envoie un message fort

Même image et même train pour Josep Borrell, chargé des affaires étrangères de l’Union européenne, car, aujourd’hui à Kiev, les plus hauts responsables européens se réunissent. Un signal politique fort envoyé à Moscou : la solidarité européenne est indéfectible.