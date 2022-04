Guerre en Ukraine : les intellectuels russes s’insurgent

Les opposants à la guerre en Ukraine sont surveillés et réprimés en Russie. D’après les ONG spécialisées, au moins 15 000 personnes ont été interpellées. Certains osent pourtant encore parler​, à visages découverts.

Svetlana Gannushkina est une infatigable militante des droits de l'​Homme​, et l’une des rares voix de l'opposition. Elle est très critique vis-à-vis du pouvoir, n'a pas choisi l'exil et vit toujours à Moscou (Russie). “L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est une tragédie de l'histoire qui ne sera pas oubliée avant des décennies, voire des siècles”, a-t-elle confié à l’AFP. “C’est un régime totalitaire, il est partout, veut tout contrôler et détruit la société civile.”

“Je n’ai jamais connu une période aussi sombre”

Lui aussi, malgré les risques, continue à s'insurger. Oleg Orlov est l'un des fondateurs de l'ONG Mémorial, dissoute par les autorités en décembre dernier. Cette ONG enquêtait notamment sur les millions de morts de l'époque stalinienne. Aujourd'hui, les bureaux de l'organisation sont vides car il n'est plus possible de travailler librement. “Je n'ai jamais connu une période aussi sombre”, explique-t-il.