Guerre en Ukraine : les entreprises européennes contournent-elles les sanctions russes ?

Les exportations européennes ont bondi depuis l’invasion russe en Ukraine. Les entreprises contournent-elles les sanctions émises à l'encontre de la Russie ?

Sur les réseaux sociaux, des internautes ironisent sur les sanctions de l’Union européenne contre la Russie, qui seraient contournées par certaines entreprises, en passant notamment "par un pays satellite comme le Kirghizistan". Les exportations européennes ont effectivement bondi depuis l’invasion russe en Ukraine, avec une hausse de 41 % de l’Europe vers la Turquie, de 240 % vers l’Arménie, et de 887 % vers le Kirghizistan. Dans le même temps, ces pays ont augmenté leurs exportations vers la Russie.

"C’est une chaine d’intermédiaires qui va passer par des pays tiers, et (…) on ne sait jamais quelles sont les maisons de cette chaîne qui sont de bonne foi, qui ignorent la destination finale, et quels sont ceux qui participent d’emblée à une stratégie explicite et volontaire de contournement", analyse Éric Dor, docteur en sciences économiques et directeur d’études à l’IESEG.

Des lave-linges réutilisés pour l'industrie de guerre ?

Parmi les produits qui ont vu leur exportation augmenter vers ces pays voisins de la Russie, les machines industrielles, les véhicules routiers ou encore des appareils électroménagers. Comment expliquer cette hausse ? Si la Russie a besoin de lave-linges pour sa population civile, une partie de la marchandise pourrait servir les besoins de l’industrie de guerre, selon de nombreux experts militaires.

Certains composants électroniques d’un lave-linge pourraient en effet être réutilisés dans la conception d’armement russe. "Ils ont besoin d’une électronique robuste, qui supporte les chocs, des changements de vitesse, des vibrations, (…). Tout ça, vous avez ça dans votre lave-linge", explique Stéphane Audrand, consultant en armement et officier de réserve. Contactée, la Commission européenne dit avoir établi une liste prioritaire de produits sanctionnés, parmi lesquels ce genre de circuits électroniques.