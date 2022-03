Guerre en Ukraine : les enfants, victimes malgré eux du conflit

Dans toute l’Ukraine, la guerre touche également les enfants. Philippe Cori, directeur régional UNICEF Europe et Asie centrale évoque les solutions mises à pied d’œuvre pour gérer la crise émotionnelle et matérielle des plus jeunes.

En Ukraine, la guerre frappe de plein fouet les plus jeunes. "Les enfants sont tués, les enfants sont blessés, les enfants sont jetés sur les routes", résume Philippe Cori, directeur des bureaux de l’UNICEF en Europe et en Asie centrale. Sur place, en effet, ils sont "sous les bombes", ce qui nécessite la mise en place de couloirs humanitaires pour faire sortir les plus jeunes et les civils du conflit.

Points bleus

Alors quel est le constat des équipes sur place ? "7,5 millions d’enfants ukrainiens sont traumatisés", estime Philippe Cori. Afin de les prendre en charge, plusieurs mesures vont être prises. "Nous sommes en train de mettre dans les pays limitrophes des points bleus, un endroit multiservices pour les familles, pour les enfants", annonce-t-il. Outre une écoute psychologique fournie, ils auront accès à des produits élémentaires.