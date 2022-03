Guerre en Ukraine : l'Unicef appelle aux dons et évalue à 400 millions d'euros les besoins "immédiats" de la population

"L'heure est grave, nous avons besoin de mobiliser des équipes alors que les Ukrainiens ont de plus en plus de difficultés pour avoir accès à une aide", a déclaré le directeur régional adjoint de l'Unicef en Europe.

L'Unicef a lancé jeudi 3 mars un appel aux dons pour venir en aide à la population ukrainienne, notamment aux enfants, et chiffre à 400 millions d'euros les besoins les plus "immédiats" face à la crise humanitaire déclenchée par l'invasion russe. "L'heure est grave, nous avons besoin de mobiliser des équipes alors que les Ukrainiens ont de plus en plus de difficultés pour avoir accès à une aide", a déclaré le directeur régional adjoint de l'Unicef en Europe, Philippe Cori, lors d'une conférence de presse.

Il a estimé que "plus de la moitié" du million d'Ukrainiens échappant à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine étaient des enfants, et que le nombre de réfugiés risquait de s'élever à quatre millions de personnes "si les combats ne s'arrêtent pas". Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) a recensé exactement 1 038 583 réfugiés sur son site internet dédié jeudi matin.