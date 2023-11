Guerre en Ukraine : les commandos anti-drones en pleine action

Durée de la vidéo : 3 min

L'Ukraine a subi une vaste attaque de drones et de missiles russes dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre. Elle aurait fait 8 blessés et détruit le musée des Beaux-arts d'Odessa. Pour les neutraliser les drones, l'armée ukrainienne recrute des informaticiens spécialistes du brouillage, capables de retourner les appareils contre leur propriétaire. - (France 2)

L'Ukraine a subi une vaste attaque de drones et de missiles russes dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre. Elle aurait fait 8 blessés et détruit le musée des Beaux-arts d'Odessa. Pour les neutraliser les drones, l'armée ukrainienne recrute des informaticiens spécialistes du brouillage, capables de retourner les appareils contre leur propriétaire.

Ils repèrent et frappent les positions sans relâche. Les drones sont partout sur le champ de bataille. Comment les neutraliser ? Voici l'un des plus grands combats de l'Ukraine, un combat technologique et secret, où les ordinateurs peuvent devenir des armes. Les équipes du 20 Heures de France ont pu suivre pour la première fois les soldats en charge de la guerre du brouillage.

"C'est dangereux pour ma vie"

Le rendez-vous est donné sur un camp d'entraînement, où de nouvelles recrues apprennent à utiliser un étrange fusil qui perturbe les signaux GPS et vidéo des drones. "Il ne faut pas le tenir comme ça, ni comme ça, mais avec un angle de 45°", explique un soldat. Cependant, ces fusils brouilleurs ont aussi leurs limites. "Le problème, c'est que lorsque le canon fonctionne, il émet des ondes électromagnétiques qui peuvent être vues par l'ennemi. Résultat, quand je commence à l'utiliser, les Russes peuvent me bombarder avec des obus de mortiers, c'est dangereux pour ma vie", indique un combattant. Autre danger : certains drones volent beaucoup trop haut, il faut donc un matériel plus puissant.