Maladie de Parkinson : un patient français remarche grâce à des électrodes implantées sur la moelle épinière

Durée de la vidéo : 2 min

C'est un espoir formidable pour les malades qui ont perdu leur mobilité, leur capacité de marcher à cause d'une maladie neurologique. Grâce à des électrodes implantées sur la moelle épinière par des chercheurs franco-suisses, un patient handicapé par la maladie de Parkinson a pu retrouver l'usage de ses jambes.

Difficile d'imaginer qu'il y a encore deux ans, le simple fait de se promener, le pas léger, était une épreuve pour Marc Gauthier. Retrouver le plaisir de marcher, de retrouver à nouveau ses jambes, une liberté que la maladie de Parkinson avait ôtée à ce Français de 63 ans, et qu'il vient de retrouver grâce à une prouesse médicale. "Ça me rend autonome, ça me permet de faire de courses, ça me permet d'aller voir des magasins, plutôt que de rester chez moi", témoigne-t-il.

6 nouveaux patients seront implantés

Sa marche fluide, sans à-coups, sans chutes, il l'obtient grâce à une neuroprothèse, des électrodes implantées sur la moelle épinière. Et le simple fait de marcher redevient compliqué dès qu'un petit boîtier déconnecte les électrodes. Marc Gauthier, qui vit avec la maladie de Parkinson depuis 28 ans, a été opéré il y a deux ans et utilise désormais son boîtier du matin jusqu'au soir. Cette technique devrait être testée prochainement sur 6 nouveaux patients.