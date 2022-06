Guerre en Ukraine : les civils fuient Kherson

En Ukraine, les Russes contrôlent le sud-est du pays mercredi 22 juin. Par conséquent, pour les milliers de civils qui veulent partir, la route est longue et dangereuse. Dans un convoi d’évacuation, toutes les personnes viennent de Kherson, une ville occupée par Moscou depuis le 2 mars. "C’était l’horreur. Les Russes tiraient des coups de feu dans la rue juste à côté de chez moi tous les soirs", confie Diana, une habitante de Kherson. Mariée à un militaire ukrainien, elle était en danger dans cette ville.

Des civils pris en charge par un centre d’accueil pour les réfugiés

Les bombardements et les tirs incessants ont marqué ces civils qui préfèrent fuir cet endroit. "Il n’y a plus d’emploi à Kherson, les gens n’ont plus d’argent. Les pharmacies sont toutes fermées, il n’y a plus de soins, les gens tombent malade, il n’y a aucune aide qui arrive. Chacun survit comme il peut", témoigne Ludmila, une habitante. Pour monter à bord du bus, ils n’ont rien payé : le chauffeur travaille avec une organisation qui a déjà aidé plus de 7 000 civils à quitter Kherson. À l’arrivée, les passagers sont pris en charge par un centre d’accueil pour réfugiés. Certains n’ont nulle part où aller, d’autres parviennent, eux, à retrouver leur famille. Selon les autorités ukrainiennes, environ 500 000 civils se trouveraient toujours à Kherson sous occupation russe.