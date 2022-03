Guerre en Ukraine : les chars russes approchent de la capitale Kiev

À Kiev, la capitale de l'Ukaine, il est encore possible d'entrer dans la ville, qui résiste aux offensives russes depuis deux semaines. La capitale est de plus en plus encerclée par les chars russes. Cependant, il est difficile de dire à quel rythme progressent les Russes. Les soldats connaissent des pannes de char, mais aussi des pertes humaines. Leur avancée est compliquée par un froid exceptionnel pour la saison, même en Ukraine, avec des températures comprises entre -10°C et -8°C.

Une avancée poste par poste

Agnès Vahramian, envoyée spéciale de France Télévisions dans la capitale, indique que les soldats ukrainiens ont abandonné certains postes autour de Kiev. La journaliste est parvenue à rentrer dans la capitale, jeudi 10 mars au soir, par la route venant du sud. Sur la route, elle a entendu des tirs situés seulement à une dizaine de kilomètres de la ville, à vol d'oiseau.