Guerre en Ukraine : les alentours de Kiev bombardés

Tandis que le ministre de la Défense russe affirmait que l'armée allait se concentrer sur les fronts à l'est de l'Ukraine, les bombardements n'ont pas cessé dans la région de la capitale, dont la prise reste, visiblement, un objectif principal.

A l'ouest de l'Ukraine, la Russie continue ses frappes, malgré les déclarations de ce week-end qui annonçaient une autre stratégie. "Comme vous pouvez l'entendre ce soir la sirène anti-bombardements a retenti à de nombreuses reprises aujourd'hui dans le centre-ville de Kiev car les frappes ont été intenses toute la journée et notamment à une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale, à Irpin. Les forces ukrainiennes ainsi que le maire de la commune disent l'avoir reprise aujourd'hui", explique Arnaud Comte, envoyé spécial à Kiev (Ukraine).

Kiev toujours ciblée

"Dans cette guerre il y a une grande part de communication et sur la ligne de front la vérité n'est pas toujours celle du lendemain. Idem côté russe, puisque ce week-end le ministre de la Défense disait que les Russes allaient désormais se concentrer sur les fronts à l'est de l'Ukraine. Mais aujourd'hui ils ont multiplié les frappes tout autour de Kiev et n'ont pas renoncé à avancer en direction de la capitale ukrainienne", conclut-il.