Guerre en Ukraine : le secteur du luxe, visé par de nouvelles sanctions, doit se contenter de produits "moins haute gamme"

L'Union européenne interdit l'exportation en Russie de tous les articles d'une valeur de plus de 300 euros. Les vêtements griffés, les voitures, le champagne... Les produits appréciés des classes dirigeantes se vendent maintenant au marché noir.

Les clients sont rares dans les allées du Tsum, l'un des grands magasins de Moscou, en cet après-midi. Et encore plus rares sont ceux disposés à répondre à nos questions. Tout le monde regarde ses chaussures. Dans quelques mois, 80% des articles auront disparu des rayons. Conséquence de la quatrième série de sanctions après l'invasion de l'Ukraine : l'Union européenne interdit l'exportation en Russie de tout article de luxe d'une valeur de plus de 300 euros.

>> Guerre en Ukraine : suivez l’évolution de la situation dans notre direct

Ouliana, vendeuse du Tsum, se désole de l'absence de clients : "Bien sûr qu'il y en a moins parce que tout le monde a moins d'argent. En ce moment, tout le monde est stressé. Le secteur du luxe est important en Russie. Je pense que nous aurons des produits de moins haute gamme mais même sans Gucci, sans Prada, il y aura quelque chose".

David vient d'acheter une veste Hugo Boss avant qu'elle ne disparaisse des rayons. Ce jeune homme élégant, qui travaille dans la restauration de luxe, a pris la décision de quitter la Russie : "Je m'en vais et donc j'ai acheté un blazer parce que j'en ai besoin là où je vais travailler."

"D'un seul coup, mon revenu est passé de 10 000 dollars par mois à 5 000. Donc je pense que je pars pour deux ans et ensuite je verrais comment ça se passe ici. Je pars à Dubaï." David, habitant de Moscou à franceinfo

Sur le réseau social Télégram, messagerie cryptée, les ventes de produits de luxe au marché noir commencent à apparaître." Les riches russes ont des roubles à dépenser et ils veulent des sacs à main, des bijoux, des produits dont la valeur ne bougera pas. On se croirait revenu aux années 90, quand ces produits étaient quasi introuvables en Russie", confie une fashionista.

Cette dernière batterie de sanctions concerne les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, les bijoux, les vins et le champagne mais aussi tous les appareils électroménagers de plus de 750 euros. L'exportation de produits comme la truffe ou les cigares est également interdite. Ces mesures visent à sanctionner les classes dirigeantes plutôt que la population en général.