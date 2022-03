Guerre en Ukraine : l'Union européenne interdit l'exportation de biens de luxe en Russie pour frapper les élites

Un nouveau train de sanctions contre Moscou. Mardi 15 mars, l'Union européenne a interdit l'exportation en Russie de ses berlines de luxe, champagne, bijoux et autres articles haut de gamme prisés par les élites soutenant Vladimir Poutine, afin de sanctionner leur style de vie somptueux pendant l'invasion russe de l'Ukraine.

Une liste de produits et de biens de luxe, approuvée par les Etats membres, a été publiée au Journal Officiel. Elle compte 14 pages et concerne les produits des secteurs des loisirs, du luxe et des technologies de l'UE. Ces mesures constituent le quatrième train de sanctions adopté par l'Union européenne contre Moscou, depuis la décision du Kremlin d'attaquer militairement l'Ukraine.

Quinze oligarques ou industriels, dont le milliardaire Roman Abramovitch, propriétaire du club anglais de football de Chelsea, viennent s'ajouter à la liste noire des Russes dont les avoirs dans l'UE sont saisis. L'Union européenne a par ailleurs interdit l'importation de "biens essentiels dans le secteur du fer et de l'acier" et l'exportation de produits de luxe.