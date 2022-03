Guerre en Ukraine : le président ukrainien réitère ses appels à l'aide envers les Occidentaux

Les demandes aux Occidentaux de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sont de plus en plus pressantes. Dans une vidéo Telegram, le chef de l'État a réclamé un soutien militaire plus important et a déploré des promesses non-tenues. "En plus des occupants, la responsabilité de tout ça incombe aussi à ceux, quelque part en Occident, qui n'ont pas encore sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes, qui n'ont pas sauvé nos villes des frappes aériennes, de ces bombes, de ces missiles alors qu'ils le peuvent", a-t-il expliqué.

Tenter de convaincre les Britanniques

Volodymyr Zelensky souhaite notamment qu'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine soit mise en place, ce que l'OTAN et les États-Unis refusent. Mardi 8 mars, il s'est adressé au parlement britannique. "Nous allons défendre notre terre quel que soit le prix. Nous allons nous battre dans les forêts, dans les champs, sur les côtes, dans les villes et les villages, dans les rues", a-t-il déclaré, faisant une analogie avec l'effort de guerre britannique lors de la Seconde Guerre mondiale, citant également le discours de Winston Churchill en juin 1940.