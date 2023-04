Guerre en Ukraine : le début de la reconquête ?

Alors qu’un dépôt de pétrole russe a été incendié, la tension monte d’un cran entre la Russie et l’Ukraine. Cette dernière semble déterminée à contre-attaquer pour de bon, grâce notamment au soutien matériel des pays de l’OTAN.

Le dépôt de pétrole de Sébastopol, en flamme, est le principal stock de carburant de la flotte russe en mer noire. Selon le gouverneur de la ville, l’attaque était pilotée par l’Ukraine. Pas de blessés mais de nombreux dégâts. Cette attaque intervient alors que les deux ennemis jouent l'escalade. Au moins 26 morts ont été recencés, vendredi 28 avril, en Ukraine. Moscou, de son côté, a dénoncé l’attaque de cinq villages russes, depuis privés d'électricité, dans la région de Belgorod.

Une nouvelle phase de la guerre ?

Dans ce contexte, Kiev se dit prêt à lancer un assaut décisif pour libérer les près de 20 % de son territoire occupé, dans l'est et le sud, comme à Zaporijia où Kherson. Pour lui venir en aide, les pays membres de l'OTAN et leurs partenaires ont fourni des centaines de chars de combat, des milliers de véhicules blindés et des armes. La Russie a de son côté mobilisé des centaines de milliers de réservistes. Des bruits de bottes qui pourraient faire basculer cette guerre déclenchée en février 2022, dans une nouvelle phase.