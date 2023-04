Chine : la grande muraille, restauration d’une merveille

Comptant parmi les 7 merveilles du monde moderne, la grande muraille de Chine a grand besoin d’être restaurée sur toute sa longueur.

L’édifice le plus célèbre de Chine apparaît majestueux sur des milliers de kilomètres. La grande muraille de Chine reçoit à nouveau les visiteurs, sans masque et toujours plus nombreux. Dans les environs de Pékin, c’est un passage obligé. "C’est un endroit unique au monde", affirme un homme. La muraille est parcourue par dix millions de visiteurs par an. Construite sur 21 000km, elle constituait une ligne de défense pour protéger un royaume des invasions barbares. Aujourd’hui, c’est elle qui a besoin d’être protégée.

Des restaurations qui tardent

Un tiers de la muraille aurait déjà disparu. La préservation de ce patrimoine est longtemps passée au second plan. Des restaurations tardives qui font souvent la une des journaux chinois. Selon des estimations, plus de 40% du trésor national, classée au patrimoine de l’Humanité, serait à l’abandon. Alors, brique après brique, on la répare à l’ancienne. La tâche est titanesque, les ouvriers travaillent 7j/j avec leurs mules, car les camions ne passent pas.