Guerre en Ukraine : large incendie dans un dépôt de pétrole à Sébastopol

Un important incendie s’est déclaré, samedi 29 avril, dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, une ville portuaire stratégique pour Moscou. Il s’agirait d’une attaque de drone, imputable à l’Ukraine, selon les autorités russes.

Visible à des kilomètres, une épaisse colonne de fumée noire s’élève au-dessus de Sébastopol. Un gigantesque brasier dévore le dépôt pétrolier, situé dans la baie de Kazatchia, port d’attache de la flotte russe en Crimée, péninsule annexée par Moscou depuis 2014. 60 pompiers ont été dépêchés sur place, accompagnés du gouverneur de la ville. L’incendie a été provoqué, selon lui, par une attaque de drones ukrainiens.

Personne n'aurait été blessé

D’après Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol, l’incendie devrait être maîtrisé d’ici ce soir, et personne n’aurait été blessé. Cette explosion survient au lendemain de vastes frappes russes, qui ont fait au moins 26 morts, dans plusieurs villes en Ukraine. Et ce n’est pas la première fois, depuis le début de la guerre, que la péninsule est la cible d’attaques de drones. En octobre 2022, une importante explosion, survenue sur un pont automobile et ferroviaire, reliant la Crimée et le territoire russe, l’avait partiellement détruit. Le président Vladimir Poutine avait alors accusé les services secrets ukrainiens d’être à l’origine de cette attaque.