Guerre en Ukraine : la stratégie de destruction russe

En Ukraine, que cela soit à Irpin, Tchernihiv ou même Marioupol, une seule image reste : la destruction. Après un mois de combat, Irpin est devenue une ville fantôme, vidée de ses 60 000 habitants. Plus d’un bâtiment sur deux est détruit, la ville est inhabitable. À Tchernihiv, avec le récent recul des troupes russes, on constate les dégâts. Des quartiers entiers ont été rasés et les derniers habitants restants manquent de tout.

Les combats ont ravagé Marioupol

Marioupol est aussi le symbole de la destruction d’une partie de l’Ukraine. C’est un champ de ruines dont les infrastructures civiles ont été touchées. Cela rappelle le cas de Grozny, en Tchétchénie : après avoir tenté de résister à l’armée russe, la ville a été rasée à 80% en 1999. Le scénario était similaire à Alep (Syrie) en 2016, un conflit où les Russes étaient également engagés. Mercredi 30 mars, à travers sa Haute-Commissaire aux droits de l’homme, l’ONU dénonce des possibles crimes de guerre.