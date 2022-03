Guerre en Ukraine : la Société Générale assure pouvoir "absorber les conséquences" d'un scénario de perte de contrôle de sa filiale en Russie

Une conséquence économique supplémentaire à la suite de l'invasion de l'armée russe en Ukraine. La Société Générale dit être "tout à fait en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario extrême", dans un communiqué datée du jeudi 3 mars. Elle assure qu'elle serait capable de résister à une éventuelle perte de contrôle de sa filiale russe Rosbank. Dans le pays, la banque au logo rouge et noir pèse "18,6 milliards d'euros au 31 décembre 2021, dont 15,4 milliards [soit 83%] comptabilisés dans sa filiale Rosbank", a-t-elle précisé.

Le groupe est présent en Russie via sa filiale Rosbank, dont les activités ont représenté en 2021 2,8% de son produit net bancaire total (équivalent du chiffre d'affaires) et 2,7% du résultat net.

Cette banque de détail, basée à Moscou, revendique sur son site 5 millions de clients particuliers, 78 000 clients dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) et 9 000 clients dans les grandes entreprises. Poids lourd du marché bancaire russe, elle est considérée comme un établissement systémique par la Banque centrale russe.