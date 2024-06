Guerre en Ukraine : la Russie pourra être frappée avec des armes américaines

Après le feu vert américain pour des frappes en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué un “pas en avant”. C’est un revirement dans le dossier de l’aide occidentale aux Ukrainiens.

Un immeuble en Ukraine a été la cible de roquettes russes, tout comme de nombreux bâtiments dans la ville de Kharkiv, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai. Au moins quatre morts et plus d’une vingtaine de blessés sont à déplorer. L’attaque de trop ? Peut-être car les États-Unis ont, à leur tour, donné leur feu vert aux Ukrainiens pour utiliser leurs missiles sur le sol russe, sous condition toutefois de ne pas frapper en profondeur mais uniquement à la frontière et de manière ciblée. C’est Antony Blinken, secrétaire d’État américain, qui l’a annoncé.

"Rendre possible la défense de notre peuple"

Cette décision suit celle déjà prise par Emmanuel Macron en début de semaine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également donné son accord vendredi 31 mai. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est félicité de cette décision. "Je veux voir ce que cela va donner en pratique, mais je pense qu’il s’agit d’un pas en avant vers le but dont nous avons discuté : rendre possible la défense de notre peuple", a-t-il affirmé. La Russie a répondu et a soutenu que son sol était déjà frappé par des armes américaines.