Frappes ukrainiennes en Russie : "L'Ukraine est en bon droit de riposter", estime le ministre des Armées, Sébastien Lecornu

"L'Ukraine est en bon droit de riposter", estime vendredi 31 mai sur franceinfo, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ainsi, comme "les Américains, les Britanniques", la France donne une "permission diplomatique" à Kiev d'utiliser des armes françaises puisqu'il s'agit de "légitime défense".

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, qui s'y refusait jusqu'ici, a autorisé l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper des cibles sur le sol russe pour défendre Kharkiv. Le Royaume-Uni a également donné son feu vert. En France aussi, "nous soutenons politiquement" ces frappes, déclare Sébastien Lecornu qui ajoute qu'il "n'y a rien de nouveau en matière de droit international".

"Permission diplomatique"

"Depuis quelques semaines, la Russie intensifie ses frappes depuis des infrastructures militaires sur son propre sol." Or, selon le droit de la guerre, "un pays agressé peut frapper en riposte des centres d'agression militaire contre son territoire", explique le ministre français des Armées. Ainsi, cette "permission diplomatique" n'est qu'une application du droit, selon Sébastien Lecornu. Un pays en situation de légitime défense peut utiliser les armes fournies par un autre pays. "On donne des armes à un pays pour se défendre", argumente-t-il. "C'est la Russie qui fait évoluer sa manière de faire la guerre et notamment en se retranchant derrière sa frontière. Donc c'est la Russie aussi qui a emporté ce risque de voir frapper son propre territoire. Il ne faut pas inverser les rôles", ajoute le ministre.

Comme Washington, Paris impose un cadre à Kiev, souligne Sébastien Lecornu. "On doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d’où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l’Ukraine est agressée", a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse mardi 28 mai en Allemagne. "À la connaissance" du ministre français des Armées, "non" l'Ukraine n'a pas encore utilisé d'armes françaises pour frapper le territoire russe.

Sébastien Lecornu accuse la députée du RN, Marine Le Pen, de reprendre le "narratif du Kremlin". La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale a accusé Emmanuel Macron de vouloir entrer "de plain-pied dans la guerre avec la Russie". Pour le ministre français des Armées, "il ne faut pas céder au narratif" de Moscou, "relayé ici ou là par des extrêmes dans différents pays". Puis, Sébastien Lecornu tient à "redire que ces armes données à l'Ukraine permettent à l'Ukraine de se défendre et cela ne fait pas de la France une puissance cobelligérante".