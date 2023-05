Guerre en Ukraine : la Russie frappée en plein cœur par une attaque de drones

Les autorités russes affirment avoir détruit huit drones, mardi 30 mai. Ils n’auraient pas fait de victimes, et seulement causé des dégâts mineurs. Le Kremlin estime qu’il s’agit d’une réponse de Kiev aux récentes frappes russes en Ukraine.

C’est une attaque sans précédent dans la région de Moscou (Russie). Dans la matinée du mardi 30 mai, huit drones selon les Russes, une trentaine selon une source militaire française, ont survolé la capitale. Si la plupart ont été mis hors d’usage par la défense anti-aérienne, les Moscovites ont découvert la guerre devant leur porte. "Pour moi, c’était totalement inattendu. Et c’est une mauvaise surprise que cela puisse nous arriver", déplore une habitante. Trois immeubles ont été touchés par des débris, mais aussi, selon une source française, un bâtiment utilisé par des services secrets russes.

Deux morts à Kiev

Deux personnes auraient été légèrement blessées, et Vladimir Poutine a dénoncé, à son tour, des crimes contre des civils. "Le régime de Kiev a choisi (…) de terrifier les citoyens de la Russie et de frapper les bâtiments résidentiels", a-t-il déclaré. L’Ukraine, elle, ne revendique pas. En un mois, Moscou affirme avoir intercepté 250 projectiles. "Je pense que c’est plus une guerre psychologique qu’une réalité de toucher un objectif au Kremlin ou un bâtiment important", analyse le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission française auprès de l’ONU. De l’autre côté de la frontière, la nuit dernière des drones russes ont encore semé la terreur à Kiev (Ukraine), et fait deux morts.