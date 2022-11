Guerre en Ukraine : la ligne de train Kiev-Kherson a été rétablie

Une semaine après le retrait des troupes russes, la ligne ferroviaire entre Kiev et Kherson a repris du service, vendredi 18 novembre.

Une semaine après la fin de l'occupation russe, la ligne ferroviaire entre Kiev (Ukraine) et Kherson (Ukraine) a été rétablie. 200 passagers sont partis vendredi 18 de la capitale. Sur le quai, Sveltana retrouve, en larmes, sa petite fille, étudiante. "Huit mois qu'on attend ce moment. Elle a vécu sous l'occupation, elle a été très courageuse", dit cette dernière. "Je n'ai pas pleuré depuis très longtemps, et voilà, ça y est, je pleure quand je vois [ma fille]", confie de son côté un homme.

"On est si heureux"

Si la ville de Kherson est encore privée d'électricité et d'eau, les habitants savourent leur liberté retrouvée. "On ne s'y attendait plus, on est si heureux", confie un homme, qui retrouve son domicile. "Je ne me suis pas senti aussi bien depuis les neuf derniers mois", ajoute un autre. Les autorités ont mis en vente des billets pour un train entre Kiev et Sébastopol, en Crimée.