Immeubles effondrés à Lille : le désarroi des commerçants pas encore autorisés à rouvrir

Une semaine après l'effondrement de deux immeubles dans le centre-ville de Lille, le périmètre de sécurité n'a toujours pas été levé. Les commerçants de la rue sont inquiets.

Une semaine après le drame qui a frappé Lille (Nord), les experts sont toujours à pied d'œuvre. Ils photographient et scrutent avec minutie les façades et l'intérieur des bâtiments situés en face des immeubles effondrés. Les commerçants ont été convoqués pour une visite de sécurité, dans la matinée du samedi 19 novembre. Deux d'entre eux, rencontrés par France Télévisions, ne pourront pas rouvrir. "La sécurité prime", relativise Rémi Aboudiab, restaurateur.

Une quinzaine de commerces fermés

Le périmètre de sécurité ne sera pas allégé. Une quinzaine de commerces restent fermés. "Plus on se rapproche des deux immeubles qui se sont effondrés, plus la réouverture sera plus tardive", indique Arnaud Deslandes, deuxième adjoint au maire de Lille. Le périmètre pourrait rester bouclé durant plusieurs semaines, ce qui inquiète les commerçants, alors que débute le marché de Noël.